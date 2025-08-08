В Армении задержали экс-главу Комитета госдоходов Вардана Арутюняна.

Информацию о задержании "бывшего высокопоставленного чиновника КГД" Sputnik Армения подтвердили в Антикоррупционном комитете.

В ведомстве отметили, что он обвиняется в незаконной предпринимательской , антиконкурентной деятельности и отмывании денег.

В настоящее время Антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об аресте Арутюняна.

Отметим, что Вардан Арутюнян возглавлял налоговое ведомство в 2016-2018 гг., до этого был генеральным директором "Газпром Армения".