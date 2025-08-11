 «Галатасарай» объявил об уходе Мораты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

«Галатасарай» объявил об уходе Мораты

First News Media11:00 - Сегодня
«Галатасарай» объявил об уходе Мораты

Пресс-служба «Галатасарая» объявила о прекращении контракта с испанским нападающим Альваро Моратой, права на которого принадлежат «Милану».

«Спасибо, Мората, за твою преданность «Галатасараю»! Удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «львов».

Отмечается, что стороны разорвали соглашение по взаимному согласию. В связи с этим «Милан» выплатит турецкому клубу компенсацию в размере € 5 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что Мората может завершить переход в итальянский «Комо», с которым он согласовал условия примерно месяц назад.

С февраля 2025 года 32-летний испанец находился в «Галатасарае» в аренде из «Милана», срок которого должен быть истечь в январе 2026 года. За время игры за турецкий клуб Мората провёл 16 матчей, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 11 млн.

Поделиться:
208

Актуально

Xроника

Распоряжение Президента: Азербайджан выделяет $2 млн на гуманитарную помощь ...

Общество

Школьная форма в Азербайджане: что нужно знать родителям?

Политика

Хештеги #Azerbaijan и #IlhamAliyev в тренде соцсети X

Общество

Почему в Баку происходят цепные аварии? - Официальный ответ - ВИДЕО

Футбол

УЕФА предупредил соперника «Карабаха»

«Галатасарай» объявил об уходе Мораты

Суперкубок Англии завершился сенсацией

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса

Азербайджан сохранил свою позицию в рейтинге УЕФА

Менеджер АФФА получила назначение от УЕФА

Лига чемпионов: стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-офф

Последние новости

Багаи: Иран и Армения проведут консультации по Зангезурского коридору

Сегодня, 12:40

Задержан азербайджанец, привлеченный гражданином Ирана к наркокурьерству - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

УЕФА предупредил соперника «Карабаха»

Сегодня, 12:22

TƏBİB о состоянии младенца, родившегося в метро

Сегодня, 12:15

Колонка ректора: Стратегические ориентиры развития Карабахского университета

Сегодня, 12:10

Школьная форма в Азербайджане: что нужно знать родителям?

Сегодня, 12:05

Хештеги #Azerbaijan и #IlhamAliyev в тренде соцсети X

Сегодня, 11:57

Почему в Баку происходят цепные аварии? - Официальный ответ - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Распоряжение Президента: Азербайджан выделяет $2 млн на гуманитарную помощь Украине

Сегодня, 11:40

Арестован водитель грузовика за опасные манёвры и неподчинение - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

Объявлена дата выплаты пенсий за август

Сегодня, 11:20

Врачи рассказали о состоянии 7-летнего ребёнка после укуса змеи в Баку

Сегодня, 11:13

Юрий Гусев: Азербайджан и Армения показали, что мир достигается не только в мечтах

Сегодня, 11:05

«Галатасарай» объявил об уходе Мораты

Сегодня, 11:00

Архиепископ Аджапахян предстанет перед судом 15 августа

Сегодня, 10:55

Госслужба заблокировала более 1 млн вредоносных электронных почт за 7 месяцев - ФОТО

Сегодня, 10:50

Лечение синдрома запястного канала включено в обязательное медицинское страхование

Сегодня, 10:45

Турция не называет дату открытия границы с Арменией

Сегодня, 10:40

В районах Азербайджана зафиксированы осадки и сильный ветер

Сегодня, 10:27

В азербайджанском селе шакалы атакуют людей: трое пострадавших - ВИДЕО

Сегодня, 10:17
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30