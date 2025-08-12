Пашинян определился с новым списком руководящего состава своей партии

Премьер-министр Армении и лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян определился со списком членов правления партии.

Об этом пишет газета "Жоговурд", ссылаясь на свои источники.

По данным издания, в составе правления "ГД", помимо самого Пашиняна, будут мэр Еревана Тигран Авинян, спикер парламента Ален Симонян, министр обороны Сурен Папикян, министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян, министр экономики Геворк Папоян, глава аппарата премьера Араик Арутюнян, временный управляющий "Элсетями Армении" Романос Петросян, вице-спикер Рубен Рубинян, глава фракции "ГД" Айк Конджорян, депутаты Ваагн Алексанян, Асмик Акопян, Алхас Казарян, Сона Казарян, Арусяк Манавазян, пресс-секретарь Назели Багдасарян и губернатор Тавуша Айк Галумян.

Выборы в совет правления "ГД" назначены на 20 сентября.

По данным издания, кандидатов 42, а мест в Совете правлении — 20.

Напомним, в ноябре 2022 года во время выборов нового правления "Гражданского договора" разразился скандал. В СМИ тогда просочилась информация о фальсификациях на выборах: неугодные оказались в черном списке, в результате некоторые видные представители "Гражданского договора" и вовсе не попали в Совет правления. После этого было заявлено о пересчете голосов. В результате в топ-15 появились тогдашний глава МЧС Армен Памбухчян (13 место) и экс-глава Минздрава Арсен Торосян (14 место), ранее набравшие меньшее количество голосов. В подтасовке голосов тогда обвиняли вице-премьера Амбарцума Матевосяна. В итоге он в Совет правления не попал и был снят с поста вице-премьера.

Источник: Sputnik Армения