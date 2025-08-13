Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира: в числе поддержавших кандидатуру - Ильхам Алиев
Администрация Белого дома активно продвигает кандидатуру президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.
Как сообщает 1news.az, в публикации на официальной странице Белого дома в соцсети опубликован список иностранных лидеров, выразивших поддержку американскому президенту в этом вопросе.
В список вошли:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- премьер-министр Камбоджи Хун Сен;
- президент Габона Брайс Олиги Нгема;
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;
- правительство Пакистана;
- министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.
Трамп сам неоднократно подчеркивал свои миротворческие заслуги на международной арене. По его словам, он способствовал прекращению конфликтов между Руандой и Демократической Республикой Конго, снижению напряженности между Индией и Пакистаном, а также урегулированию отношений между Сербией и Косово.
Трамп также предпринимает попытки содействовать примирению между Украиной и Россией.
Инициатива выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира была выдвинута и во время трехсторонней встречи в Вашингтоне, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет.
"Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет", - сказал Президент Азербайджана во время совместного заявления.