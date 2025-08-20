Дорожная полиция призвала водителей быть осторожными при обгоне и маневрировании - ВИДЕО

Обеспечение безопасности на дорогах зависит от ответственного поведения каждого водителя - в этом плане правила обгона и маневрирования имеют особое значение.

«К сожалению, в последнее время наблюдается, что нарушение этих правил некоторыми водителями приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям», - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Чем может обернуться нарушение правил обгона и маневрирования?

- При выезде на встречную полосу для обгона водители, не учитывающие приближающийся транспорт, могут столкнуться всего за несколько секунд. Это напрямую ставит под угрозу жизнь как водителя, так и других участников движения.

- Внезапные маневры без правильного сигнала или с превышением скорости сбивают с толку других водителей и многократно увеличивают риск аварии.

- Особенно рискованные обгоны перед крупными транспортными средствами, такими как автобусы или грузовики, либо за ними, входят в число самых трагических причин дорожно-транспортных происшествий.

Наблюдения показывают, что аварии, происходящие из-за нарушения правил обгона и маневрирования, чаще всего сопровождаются тяжёлыми травмами и гибелью людей - мгновение невнимательности или безответственности может стоить жизни не только водителю, нарушившему правило, но и невинным людям рядом с ним.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям, призывая их строго следовать следующим правилам:

- Проводите обгон только в тех случаях, когда это позволяет дорожная обстановка, полностью соблюдая требования светофоров и дорожных знаков.

- Избегайте резких и неожиданных маневров, будьте ответственны за рулём.

«Помните: правила дорожного движения созданы для того, чтобы сохранить вашу жизнь», - отмечают в дорожной полиции.