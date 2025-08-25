Во Франции упал противопожарный вертолет

Пожарный вертолет потерпел крушение во время тушения возгорания жилого дома на северо-западе Франции, упав в близлежащий пруд.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную префектуру, все члены экипажа смогли самостоятельно эвакуироваться и не пострадали.

Инцидент произошел в коммуне Роспордан в воскресенье. Вертолет упал в водоем при выполнении маневра по забору воды для тушения пожара.

«Противопожарный вертолет... упал в воскресенье в пруд в коммуне Роспордан», - передает телеканал.