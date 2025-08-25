Посол США во Франции написал Макрону из-за антисемитизма в стране, в ответ был вызван в МИД страны

Посол США во Франции Чарльз Кушнер в письме, адресованном президенту Франции Эммануэлю Макрону, выразил «глубокую обеспокоенность всплеском антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны правительства по борьбе с ним», пишет Le Figaro.

Кушнер, который также является отцом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, написал, что во Франции «не проходит и дня без нападений на евреев на улицах, осквернения синагог и школ».

По его словам, «заявления, которые очерняют Израиль и жесты в знак признания палестинского государства, поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу еврейство во Франции». «Сегодня медлить уже невозможно: антисионизм есть антисемитизм, и точка», — настаивает дипломат.

Посол США во Франции также утверждает, что «почти половина молодых французов говорят, что никогда не слышали о Холокосте». «Сохранение такого невежества заставляет нас задуматься об учебной программе французских школ», — добавил он.

Французский МИД в ответ вызвал посла в Париж в понедельник, 25 августа, заявив, что эти высказывания американского дипломата нарушают Венскую конвенцию 1961 года. Речь идет об «обязанности не вмешиваться во внутренние дела государств», уточнили в министерстве.

Такие замечания «также не соответствуют качеству трансатлантической связи между Францией и Соединенными Штатами и доверию, которое должно возникнуть между союзниками», утверждает Париж.

Однако, несмотря на то, что МИД «решительно опровергает» «неприемлемые утверждения» дипломата, в Париже признали ухудшение ситуации с антисемитизмом.

«Рост числа антисемитских актов во Франции с 7 октября 2023 года — это реальность, о которой мы сожалеем и в отношении которой французские власти демонстрируют полную мобилизацию», — заверили в министерстве.

Антисемитские акты участились во Франции после начала конфликта между Газой и Израилем в октябре 2023 года. При этом во Франции проживают и самая большая еврейская община в Западной Европе, насчитывающая около 500 тыс. человек, и крупная арабо-мусульманская община, отмечает Le Figaro.

Ранее президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину как независимое государство.

Он также заявил о необходимости прекратить войну в Газе. Французские власти утверждают, что борьба с расизмом, антисемитизмом и ксенофобией — одно из основных приоритетных направлений действий Франции на международной арене.

Источник: РБК