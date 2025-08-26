Шахин Мустафаев: Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора на 15 млн тонн в год

Открытие Зангезурского коридора увеличит пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) на 15 млн тонн в год.

Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту Президента Ильхама Алиева в США.

"Коридор является стратегическим мостом, соединяющим основную территорию Азербайджана с Турцией и Центральной Азией. В то же время, коридор будет играть роль новой артерии, связывающей Юго-Восточную Азию и Персидский залив со странами Северной Европы", - отметил он.