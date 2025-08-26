Министр: Визит Ильхама Алиева в Вашингтон дал толчок повышению отношений с США до уровня стратегического партнерства

Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон дал толчок для повышения отношений Азербайджана и США до уровня стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита азербайджанского лидера в Соединенные Штаты.

Министр отметил, что соглашения, достигнутые в рамках визита, являются очередным ярким примером победы дипломатии Президента Ильхама Алиева.

«Между Азербайджаном и США формируется взаимное сотрудничество. Хотя эти отношения значительно ослабли в период прежней администрации, визит Ильхама Алиева в Вашингтон подтверждает, что отношения Азербайджана и США вступают в новый этап. Стороны договорились о создании стратегической рабочей группы с целью реализации соглашения по созданию хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, подписанного президентами двух стран. Стратегическая рабочая группа охватывает сферы энергетики, торговли и регионального взаимопонимания, безопасности и борьбы с терроризмом, а также другие сферы взаимного интереса», - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Источник: Report