В строительстве железной дороги от Карса до Нахчывана задействуют до 10 тысяч специалистов

В строительстве железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дильуджу (граница с Нахчыванской Автономной Республикой) будет задействовано до 10 тыс. специалистов, а сам транспортный проект станет толчком для развития логистического потенциала, экспорта и промышленности Турции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такую мысль газете Sabah высказал глава компании Kalyon İnşaat, строящей новую железную дорогу до границы с Азербайджаном, Муратхан Кальйонджу.

По его словам, строительство 224-километровой железной дороги, как важного звена Зангезурского коридора, реализуется с полным учетом климатических обязательств Турции.

Он выразил уверенность в том, что новая железная дорога превратит восток Турции в «сердце региональной и международной торговли». «Благодаря Зангезурскому коридору сроки поставок грузов между Европой и Азией сократятся почти вдвое. Проект приведет также к снижению затрат на грузоперевозки, что станет весомым толчком для логистического сектора», - отметил глава строительной компании.

М. Кальйонджу привлек внимание к тому факту, что на сегодняшний день лишь 1 процент внешнеторговых операций Турции осуществляется железнодорожным транспортом, тогда как задействование железной дороги от Карса до Нахчывана позволит довести этот объем до 4 процентов.

Глава компании Kalyon İnşaat также выразил гордость вкладом в формирование инфраструктуры будущего региона.