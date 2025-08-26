Азербайджанские товары вошли в тройку лидеров по продажам в маркетплейсе Alibaba

Азербайджанские товары впервые вошли в тройку лидеров в глобальном рейтинге по объему продаж на одной из крупнейших мировых платформ электронной торговли — Alibaba.com.

Как сообщили Caliber.Az в Центре анализа экономических реформ и коммуникации, речь идет о строительных материалах под брендом Mr.Fix.

Руководитель портала Azexport.az Айхан Гадашов отметил, что электронная торговля – это новая реальность и азербайджанским компаниям нужно ее принять и активнее двигаться в этом направлении: «Мы приглашаем предпринимателей к более тесному сотрудничеству с нашим порталом, предлагаем им бесплатно воспользоваться возможностями для экспорта, чтобы усилить позиции ненефтяной продукции Азербайджана на новых цифровых рынках».