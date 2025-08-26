 Yango Поездки для бизнеса - корпоративные поездки и доставка теперь в одном аккаунте - ФОТО | 1news.az | Новости
Yango Поездки для бизнеса - корпоративные поездки и доставка теперь в одном аккаунте - ФОТО

First News Media10:22 - Сегодня
Yango Поездки для бизнеса - корпоративные поездки и доставка теперь в одном аккаунте - ФОТО

С 25 августа 2025 корпоративные клиенты в Баку могут заказывать доставки и поездки в одном бизнес-аккаунте Yango Поездки для бизнеса.

Решение объединяет поездки сотрудников и логистику отправлений «в одном окне», снижая операционную нагрузку и упрощая контроль расходов.

«Мы запускаем новый функционал, который позволяет корпоративным клиентам управлять поездками и доставкой из единого бизнес-аккаунта. Сотрудники оформляют заказы в приложении Yango или в корпоративном кабинете в пределах заданных лимитов, а финансовая отчетность и аналитика станет моментально доступна в бизнес-аккаунте», — рассказал руководитель Yango Azerbaijan Мушвиг Гасанов.

Что доступно бизнесу

Бизнесу теперь доступны три типа доставки.

Курьером — до 10 килограммов. Доставляется пешим ходом или мото транспортом — подходит для документов и малых отправлений. Доступно отслеживание статуса в реальном времени.

Экспресс — до 20 килограммов. Доставка осуществляется курьером на автомобиле для срочных отправлений. Удобно для срочных заказов «из точки A в точку B». Также поддерживается онлайн-отслеживание.

Грузовой — до 1400 килограммов. Для габаритных отправлений — доступны три размера S, M и L.

В категории S можно отправлять грузы с максимальным весом до 300 килограммов в габаритах 170x100 и высотой не выше 90 см.

При необходимости перевезти груз до 700 килограммов в размерах 260x130, высотой 150 см стоит выбирать категорию M.

А на случай перевозки груза длиной до 380 см и шириной до 180 см при высоте не выше 180 см подойдёт категория L с максимальной грузоподъемностью 1400 килограммов.

Управление и контроль

  • Все посылки можно отслеживать в реальном времени, что позволит менеджерам компании сократить время для выяснения статуса отправки.
  • Оплата услуг производится с корпоративного счёта. Удобно, что лимиты на доставку нужно устанавливать отдельно от лимитов в поездках.
  • Теперь и поездки, и отправление грузов в едином кабинете. А заказы можно осуществлять из удобного приложения на смартфоне или в корпоративном кабинете.
  • Возможность оформить заказ заранее на конкретное время.
  • Бесплатная регистрация и создание корпоративного аккаунта.

Что бизнес получит от объединения поездок и доставок в одном аккаунте

  • Экономия операционного времени
  • Снижение объёма документооборота
  • Управление по принципу «Единое окно»

Теперь сотрудникам не требуется согласование и сбор документации о поездках и грузоперевозках, все заказы можно сделать в приложении Yango, а контроль за бюджетом и лимитами осуществляется в корпоративном кабинете компании в реальном времени. Отчёты по доставкам доступны отдельно от поездок, что облегчит аналитику для менеджмента.

Yango Azerbaijan — часть международной технологической группы компаний Yango Group, которая помогает пользователям по всему миру решать повседневные задачи при помощи технологий. Сервисы Yango Group работают более чем в 30 странах, включая ОАЭ, Пакистан, Колумбию и другие. В Азербайджане сервисы заказа поездок и доставки доступны с 2022 года. В 2024 году в супераппе Yango также появилось несколько новых сервисов: сервис планирования поездок на общественном транспорте, сервисы доставки продуктов Market и доставки блюд из ресторанов Yemək.

Для дополнительной информации обращайтесь по контактам ниже [email protected].

На правах рекламы

