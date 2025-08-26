 Неподалеку от аэропорта Махачкалы произошло землетрясение | 1news.az | Новости
Неподалеку от аэропорта Махачкалы произошло землетрясение

First News Media11:45 - Сегодня
Сейсмологи зарегистрировали во вторник землетрясение магнитудой 3,4 в Карабудахкентском районе Дагестана, жертв и разрушений нет, сообщает ГУ МЧС по республике.

"В 9:30 (по Москве) от дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация, что в 8:34 (по Москве) в районе аэропорта в Карабудахкентском районе на глубине 2-х км произошло землетрясение магнитудой 3,4, класс 9", - говорится в сообщении.

Подземные толчки на поверхности земли не ощущались. Социально значимые объекты работают в штатном режиме, отмечают в МЧС.

На территории Карабудахкентского района, в 4,5 км от города Каспийска и в 16,2 км от ближайшего микрорайона Махачкалы расположен международный аэропорт "Махачкала" (Уйташ).

Источник: INTERFAX.RU

