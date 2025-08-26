Хикмет Гаджиев поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения - ФОТО

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

Как передает 1news.az, об этом он написал на своей странице в соцсети «X»:

«От всего сердца поздравляю Первого вице-президента Азербайджанской Республики, госпожу Мехрибан Алиеву, с днём рождения. Желаю ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых успехов в её неустанной деятельности во имя процветания нашей страны».