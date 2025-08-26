Хикмет Гаджиев поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву.
Как передает 1news.az, об этом он написал на своей странице в соцсети «X»:
«От всего сердца поздравляю Первого вице-президента Азербайджанской Республики, госпожу Мехрибан Алиеву, с днём рождения. Желаю ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых успехов в её неустанной деятельности во имя процветания нашей страны».
Azərbaycan Respublikasının Birinci Vitse-Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanı doğum günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və ölkəmizin çiçəklənməsi naminə yorulmaz fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzu edirik. pic.twitter.com/vwLXNc4W6H — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 26, 2025