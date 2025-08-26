Патриот и профессиональный управленец, хранительница семейного очага…

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в одном из интервью сказала: «Как супруга главы государства, для меня всегда самым важным было то, что я могу сделать для своей страны». Этот подход дает ясное понимание жизненной философии Мехрибан ханым.

Её многогранная деятельность подтверждает, что азербайджанская женщина отличается высоким интеллектом, мудростью, патриотизмом и активно участвует в процессах, способствующих развитию нашего общества. Не случайно возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева, продолжая традиции благотворительности, присущие нашему народу, стал крупнейшей благотворительной организацией не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. Основная цель и задача фонда, который осуществляет деятельность более 20 лет, заключается в оказании помощи людям, продвижении азербайджанской культуры в мире, внесении вклада в развитие образования, здравоохранения, культуры, искусства и науки. Фонд Гейдара Алиева имеет исключительные заслуги в продвижении Азербайджана как мультикультурного и современного государства на международной арене. Как отметил президент Ильхам Алиев, благодаря деятельности Фонда Азербайджан стал более узнаваемым, и именно это помогло нам в период Второй Карабахской войны: «Ведь народ Азербайджана хорошо знает, что тогда армянское лобби и их покровители выдумывали ложную информацию о нашей стране и распространяли ее в медиапространстве. Но многолетняя работа Фонда Гейдара Алиева в разных странах, продвижение Азербайджана как современного и прогрессивного государства разрушили эту пропаганду». И действительно, Фонд, носящий имя Общенационального Лидера, реализуемыми проектами способствовал дальнейшему укреплению влияния Азербайджана.

Естественно, защита национальных и государственных интересов является главным приоритетом. Встречаясь с семьями шехидов, отдавших жизнь за Родину в апрельских боях 2016 года, Мехрибан ханым сказала: «Я уверена, что справедливость восторжествует. Земли Азербайджана будут освобождены от оккупации, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Все наши беженцы и вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли. Для этого мы должны объединиться и быть сильными». Оказывая моральную поддержку матерям шехидов, она напоминала, что каждый день мы становимся на шаг ближе к Победе. В 2020 году, в ходе 44-дневной Отечественной войны, мы восстановили территориальную целостность и историческую справедливость. Сразу после Великой Победы Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобождённые земли. Так на священные земли, оккупированные в течение 30 лет, было привнесено новое дыхание — начались масштабные восстановительные и созидательные работы.

Сегодня перед Фондом Гейдара Алиева стоят новые задачи. Фонд развернул широкую деятельность и на освобождённых территориях, где продолжается процесс капитальной реставрации, восстановления и строительства наших религиозных памятников.

Как сказала Мехрибан ханым Алиева: «Сегодня перед государством стоят огромные задачи — оживление освобождённых территорий и обеспечение безопасного возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные края. Мы справимся с этим. Мы восстановим разрушенные города и сёла. Мы построим там школы. Мы восстановим культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям». Фонд Гейдара Алиева успешно реализует и эту миссию.

Мехрибан Алиева как-то сказала: «Я буду ставить интересы нашей страны и народа превыше всего и постараюсь достойно служить Азербайджану». И мы видим наиболее успешное единство слова и дела в ее деятельности. Исторические проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева на наших освобожденных территориях, могут служить примером для всего мира.

В целом, деятельность Мехрибан ханым, ее внутреннее богатство, взгляд на жизнь и подход к процессам являются образцом. Гуманизм, патриотизм, глубокий интеллект, верность национально-духовным ценностям, любовь и милосердие ко всем людям, в первую очередь к наиболее уязвимым слоям общества, — это основные черты личности Мехрибан ханым.

На всех платформах, где она представляла Азербайджан, Мехрибан ханым в лице азербайджанской женщины создавала самые яркие примеры служения народу. Фонд Гейдара Алиева, ставший адресом надежды для самых нуждающихся слоёв общества, доносит миру правду об Азербайджане, вносит вклад в сохранение и развитие нашей национальной культуры и генофонда, способствует воспитанию здорового поколения, принимает активное участие в строительстве детских домов и образовательных учреждений.

Мехрибан Алиева также является другом азербайджанских спортсменов. Как президент Федерации гимнастики Азербайджана, она внесла достойный вклад в развитие спорта в стране. Благодаря руководству президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, ее вниманию и заботе к этой сфере, Азербайджан превратился в мировой центр гимнастики. Присуждение олимпийским призёрам статуса стипендиатов Фонда Гейдара Алиева также является наглядным примером её заботы о спорте и вклада в реализацию государственной политики в этой области.

Мехрибан ханым также обладает высоким организационным талантом. Это наглядно проявилось как во время «Евровидения», так и в Первых Европейских играх и IV Играх исламской солидарности, где возглавляемый ею Оргкомитет за короткий срок показал пример высочайшего уровня организации. Международный авторитет Азербайджана как спортивной державы ещё больше укрепился.

С февраля 2017 года началась новая миссия в деятельности Мехрибан Алиевой. 21 февраля этого года распоряжением президента Ильхама Алиева она была назначена Первым вице-президентом Азербайджана. И это было решением, которое было положительно воспринято всеми слоями общества. Верность Родине, уважение к национальным ценностям и успешная деятельность стали главными факторами её назначения на этот высокий пост. Как и на всех предыдущих этапах своей деятельности, в должности Первого вице-президента Мехрибан ханым активно участвует в успешной реализации политического курса президента Ильхама Алиева.

Работа с уязвимыми слоями населения, поддержка в решении их проблем составляет приоритет её деятельности. При этом особое внимание уделяется удовлетворению ежедневных социальных потребностей, заботе и вниманию к уязвимым категориям граждан. Мехрибан ханым всегда подчёркивает: «В каждом обществе на первом месте должны стоять такие чувства, как милосердие, гуманизм, забота. Общество, в котором и государственные институты, и гражданское общество строят свою жизнь и деятельность на основе этих принципов, является развитым и успешным обществом».

В лице Мехрибан ханым мы видим заботливую мать, мудрую женщину, хранительницу семейного очага и профессионального управленца — одним словом, все качества образа идеальный женщины.

Деятельность первой леди Азербайджана является ярким примером сказанных ею слов: «В формировании искренних отношений между странами и народами ничто не может заменить гуманизм, доброту и дипломатию человечности».

Кёнуль Нуруллаева, депутат Милли Меджлиса Азербайджана