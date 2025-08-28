Пашинян ждет, что на выборах народ «вырвет политические языки» Кочаряна и Саргсяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что результатами последних парламентских выборов в Армении армянский народ показал бывшим лидерам страны Левону Тер-Петросяну, Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну их место.

«Я считаю, что наш народ указал Сержу Саргсяну на его место, Роберту Кочаряну - на его место, Левону Тер-Петросяну - на его место. Давайте также отметим, что они, за исключением Левона Тер-Петросяна, – это люди, которые никогда не побеждали на выборах в Армении. Понимаете, Серж Саргсян, Роберт Кочарян, Левон Тер-Петросян, за исключением выборов 1991 года, никогда не побеждали на легитимных, демократических выборах», - отметил премьер.

Он сказал, что армянский народ больше всех обвиняет его в том, что Кочарян и Саргсян «всё ещё имеют право говорить в Армении».

«Когда я езжу в регионы и общаюсь с людьми, меня больше всего обвиняют в том, что эти люди всё ещё присутствуют в политической жизни Армении. Я должен оправдаться перед народом Армении за то, что языки Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна всё ещё циркулируют, пытаются что-то сказать в Армении. Но я думаю, что на предстоящих выборах у нашего народа будет возможность окончательно отрезать и вырвать с корнем политические языки как Сержа Саргсяна, так и Роберта Кочаряна. Более того, я считаю, что это должно произойти политическим путём, цивилизованным путём, а к юридическим процессам мы не имеем отношения», — заявил Пашинян.

Источник: «Арменпресс»