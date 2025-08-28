Ильхам Алиев примет участие в праздновании 80-летия победы в войне в Китае

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Пекине, сообщает CCTV.

Всего в указанных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, среди которых также руководители России, Северной Кореи, Беларуси, Армении, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Монголии, Мальдив, Мьянмы, Малайзии, Кубы, Пакистана, Непала, Конго, Зимбабве, Сербии и Словакии.