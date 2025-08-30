Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

Депозитный портфель банков в Азербайджане на 1 августа 2025 года оценивается в 41 млрд 776,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка, их объем по сравнению с показателем на 1 июля 2025 года снизился на 2,75%, тогда как по сравнению с показателем на конец 2024 года вырос на 3,7%, с 1 августа 2024 года - на 13%.

При этом 23 млрд 244,2 млн манатов или 55,6% приходится на депозиты нефинансовых организаций (+13% от показателя на 1 августа 2024 года).

Вклады населения за год выросли на 10,7% - до 15 млрд 456,1 млн манатов, финансовых организаций - на 26%, до 3 млрд 75,8 млн манатов.

В структуре депозитов 22 млрд 424,6 млн манатов (+4,5% от показателя на 1 августа 2024 года) приходится на долю краткосрочных, 19 млрд 351,4 млн манатов (+24,75%) - на долгосрочные.