Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО

1 сентября в китайском городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече было выражено удовлетворение дальнейшим расширением основанных на братстве и стратегическом союзничестве двусторонних отношений во всех направлениях, в том числе в энергетической и транспортной сферах.

В ходе беседы было затронуто сотрудничество SOCAR с турецкой компанией Botaş, и в этом контексте отмечена важность поставок азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции при финансовой поддержке Катара. Также были обсуждены вопросы, связанные с реализацией Азербайджаном и Турцией совместных энергетических проектов в других странах.

Была подчеркнута важность состоявшейся несколько дней назад закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Дилуджу. Состоялся обмен мнениями о железнодорожных проектах, реализуемых в Азербайджане, в том числе в Нахчыванском регионе.

На встрече был обсужден процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в этой связи высоко оценена стабилизирующая роль Турции в региональных вопросах.

Было затронуто значение очередного саммита Организации тюркоязычных государств, который пройдет в этом году в Азербайджане.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-турецких отношений стратегического союзничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.