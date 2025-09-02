 В Азербайджан значительно вырос поток туристов из Марокко | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджан значительно вырос поток туристов из Марокко

First News Media10:35 - Сегодня
В Азербайджан значительно вырос поток туристов из Марокко

Ежедневная франкоязычная марокканская газета Le Matin опубликовала статью, в которой сообщается о значительном росте числа туристов из Марокко, посещающих Азербайджан.

Отмечается, что за первое полугодие 2025 года число туристов из этой страны увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этот рост обусловлен рядом факторов, включая отмену виз для марокканских граждан, усилия обеих стран по укреплению двусторонних отношений и заключение соглашения о сотрудничестве в области туризма.

Азербайджан привлекает путешественников благодаря своей богатой культуре, уникальным природным ландшафтам и современным инфраструктурным решениям, включая знаменитые памятники Баку и разнообразие климатических зон.

Журналисты из Марокко, посетившие Азербайджан в июле, высоко оценили не только живописные достопримечательности, но и гостеприимство местных жителей, а также богатое культурное наследие этой страны.

