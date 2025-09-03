Стартовала акция «Sürətli Şans»: выигрывай «Toyota Corolla» и денежные призы с «Аzərlotereya»

Центр лотерейных игр в стране – «Azərlotereya» начинает новый сезон с акцией «Sürətli Şans».

Стимулирующая лотерея «Sürətli Şans» действует во всех играх на платформах Azərlotereya.com и Misli.az.

Правила участия в лотерее очень просты. Достаточно зайти на сайты Azerlotereya.com или Misli.az и в разделе «Sürətli Şans» нажать кнопку «Kampaniyaya qoşul». Только в этом случае участие будет подтверждено.

После этого участники смогут получить неограниченное количество шансов в зависимости от сыгранных игр.

Во всех спортивных ставках и лотерейных играх каждые 5 AZN дают один шанс, а в играх ePoz-Qazan — два шанса.

Каждый шанс представлен номером из 9 цифр и отправляется игрокам посредством SMS.

Пользователи, сыгравшие как минимум на 5 AZN, получают право участвовать в еженедельных тиражах, а раз в 4 недели проводится розыгрыш суперприза.

Каждую неделю разыгрываются 10 призов по 1 000 манатов, 2 приза по 2 000 манатов и 1 приз в размере 10 000 манатов.

Каждый месяц участников ждёт суперприз – автомобиль «Toyota Corolla».

Победители будут определяться каждую среду в 21:00 в прямом эфире на YouTube-канале «Azərlotereya TV» методом случайного выбора. Счастливые номера будут опубликованы на сайтах Azerlotereya.com и Misli.az, а победители получат уведомления по SMS.

Стимулирующая лотерея «Sürətli Şans» завершится 26 октября 2025 года в 23:59.

