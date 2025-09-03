В Грузии задержали нарушителей границы из Азербайджана и Армении

Сотрудники Пограничной полиции Грузии задержали в пограничных секторах "Садахлы" и "Вахтангиси" четырех граждан иностранных государств.

Двое из них, 1979 и 1993 годов рождения, граждане Армении, остальные, 1989 и 2006 годов рождения, граждане Азербайджана.

Все задержанные пытались незаконно проникнуть на территорию Грузии в обход пунктов пограничного контроля.

По фактам возбуждены уголовные дела. Согласно грузинскому законодательству, за незаконное пересечение государственной границы предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

