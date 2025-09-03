Азербайджанские предприниматели представляют свою продукцию на выставке WorldFood Istanbul 2025

В Стамбульском «Выставочном и конгресс-центре TÜYAP» проходит 33-я Международная выставка пищевых продуктов и технологий WorldFood Istanbul 2025.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), в экспозиции, которая продлится до 5 сентября, при поддержке KOBİA принимают участие и азербайджанские компании, представляющие свою продукцию и услуги.

На едином национальном стенде, организованном KOBİA, представлены азербайджанские продукты питания - мед, сухофрукты и орехи, кондитерские изделия, масла, фруктово-овощные пасты и другие товары. Посетителям выставки предоставляется информация о технологиях их производства.

Вместе с тем, на стенде представлена информация о Международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan, которая входит в число ведущих мировых мероприятий мира. Организуемая компанией Caspian Event Organisers при партнерстве Caspian Event Management и ICA Events, очередная выставка InterFood Azerbaijan пройдет 5-8 мая 2026 года. На стенде предоставлена информация о возможностях экспозиции и направлениях сотрудничества для потенциальных участников.

На стенде KOBİA также представлена информация о благоприятной бизнес- и инвестиционной среде Азербайджана, существующих инструментах поддержки предпринимателей, включая меры содействия, предоставляемые KOBİA, а также возможностях для бизнеса. Посетителям предлагаются различные печатные материалы.

Кроме того, в рамках выставки для азербайджанских предпринимателей созданы условия для проведения встреч с бизнесменами из разных стран, обсуждения новых направлений сотрудничества и экспортных возможностей.

Ежегодно проводимая выставка WorldFood Istanbul относится к числу авторитетных международных продовольственных экспозиций региона. В нынешнем году она собрала свыше 900 компаний из почти 100 стран мира.