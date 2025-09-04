 Объявлены результаты приёма в колледжи | 1news.az | Новости
Общество

Объявлены результаты приёма в колледжи

Фаига Мамедова15:20 - Сегодня
Объявлены результаты конкурса по зачислению на вакантные места в средних специальных учебных заведениях на базе общего (9-летнего) среднего образования на 2025/2026 учебный год.

Как сообщает 1news.az, об этом объявил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Абитуриенты могут узнать результаты конкурса на сайте ГЭЦ или отправив свой «рабочий номер» на короткий номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

В конкурсе приняли участие 2533 абитуриента, из которых 1014 были зачислены в средние специальные учебные заведения.

Абитуриенты, поступившие на вакантные места, должны пройти регистрацию на платформе portal.edu.az с 10 по 17 сентября (до 18:00). После входа в личный кабинет им необходимо выбрать услугу «Регистрация студента в высших и средних специальных учебных заведениях».

Если абитуриент не пройдет регистрацию в установленный срок, это будет расценено как отказ от зачисления на соответствующую специальность, и его приказ о зачислении не будет отправлен в учебное заведение.

