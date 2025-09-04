Председатель Военного комитета НАТО: Азербайджан - надежный партнер Альянса

Глава Представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с председателем Военного комитета Альянса, адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Как передает АЗЕРТАДЖ, на встрече, состоявшейся в штаб-квартире НАТО, были обсуждены партнерство Азербайджан-НАТО и перспективы сотрудничества в рамках программы «Партнерство ради мира».

Подчеркивалось, что Азербайджан является надежным партнером НАТО, высоко оценен вклад нашей страны в операциях по поддержанию мира под руководством Альянса, а также ее роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.