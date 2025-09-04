Еще один азербайджанский дзюдоист стал победителем чемпионата Европы - ФОТO

В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы по дзюдо.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в финальном поединке азербайджанский спортсмен Мухаммед Мусаев (57 кг) встретился с французом Алексисом Ренаром.

Одержав победу в поединке, еще один наш мастер этой японской борьбы завоевал золотую медаль.

Ранее в весовой категории до 60 килограммов Нихад Мамишев, положив на лопатки итальянца Франческо Сампино, также стал победителем европервенства.

Отметим, что соревнования завершатся 7 сентября.

19:14

В Братиславе продолжается молодежное первенство Европы по дзюдо.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в финальном поединке азербайджанский спортсмен Нихад Мамишев встретился с итальянцем Франческо Сампино. Наш мастер татами, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, победив соперника, завоевал золотую медаль.

Сегодня другой азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мусаев (66 кг) также выступит в финальном поединке.