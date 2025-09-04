Еще один азербайджанский дзюдоист стал победителем чемпионата Европы - ФОТO
В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы по дзюдо.
Как передает АЗЕРТАДЖ, в финальном поединке азербайджанский спортсмен Мухаммед Мусаев (57 кг) встретился с французом Алексисом Ренаром.
Одержав победу в поединке, еще один наш мастер этой японской борьбы завоевал золотую медаль.
Ранее в весовой категории до 60 килограммов Нихад Мамишев, положив на лопатки итальянца Франческо Сампино, также стал победителем европервенства.
Отметим, что соревнования завершатся 7 сентября.
В Братиславе продолжается молодежное первенство Европы по дзюдо.
Как передает АЗЕРТАДЖ, в финальном поединке азербайджанский спортсмен Нихад Мамишев встретился с итальянцем Франческо Сампино. Наш мастер татами, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, победив соперника, завоевал золотую медаль.
Сегодня другой азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мусаев (66 кг) также выступит в финальном поединке.