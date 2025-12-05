Балакиши Гасымов переизбран президентом Федерации фехтования Азербайджана

Балакиши Гасымов вновь возглавил Федерацию фехтования Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на структуру, сегодня состоялось общее собрание федерации, в рамках которого были проведены выборы руководящего состава организации.

По результатам голосования, Б.Гасымов переизбран президентом федерации на новый четырехлетний срок. Пост вице-президента занял Фикрет Зейналов, а генеральным секретарем избран Васиф Мамедов.

В состав Исполнительного комитета вошли Ф.Зейналов, В.Мамедов, Садыг Садыгов и Адиля Ахмедова.