В аэропорту Баку пресечена попытка незаконного вывоза золотых слитков - ФОТО

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного перемещения ювелирных изделий из золота через таможенную границу Азербайджана без декларирования.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Управление по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК).

У гражданина Азербайджанской Республики, следовавшего рейсом Баку-Дубай, при прохождении зоны таможенного контроля были обнаружены 8 золотых слитков и 2 ожерелья общим весом 614 граммов, которые он спрятал в своей обуви и на теле, не задекларировав их в таможенных органах.

По данному факту проводится расследование.