 В Армению прибудут представители США для обсуждения Зангезурского коридора | 1news.az | Новости
Политика

В Армению прибудут представители США для обсуждения Зангезурского коридора

First News Media10:22 - Сегодня
На следующей неделе в Армению прибудут представители США для обсуждения Зангезурского коридора ("маршрута Трампа").

По данным издания "Жоговурд", будут обсуждаться политические нюансы, объем инвестиций, технические детали, в том числе, сроки начала работ.

Цель визита, по данным газеты, - уточнить очередность шагов для практической реализации договоренностей.

О конкретных подробностях и повестке, как отмечает газета, власти пока молчат.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно документу, Армения предоставит США эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном.

Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.

