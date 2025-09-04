Обладатель Кубка Азербайджана сохранил своего лидера
«Хиласэдиджи» продолжает комплектацию состава перед новым сезоном.
Обладатель Кубка Азербайджана по волейболу сохранил в своих рядах кубинца Густаво Альмору.
По итогам прошлого сезона он вошел в символическую сборную чемпионата и был признан лучшим центральным блокирующим.
Ранее бронзовый призер первенства усилился тремя игроками сборной Азербайджана – ее капитаном Вугаром Байрамовым, нападающим Андреем Мельниковым и связующим Романом Гурским.
В новом сезоне «Хиласэдиджи» дебютирует в еврокубке. Клубу предстоит выступление в Кубке Челлендж.
