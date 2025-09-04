 Пашинян заблокировал инициативу об уголовной ответственности за отрицание «геноцида» | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян заблокировал инициативу об уголовной ответственности за отрицание «геноцида»

First News Media10:45 - Сегодня
Пашинян заблокировал инициативу об уголовной ответственности за отрицание «геноцида»

Комиссия НС Армении не поддержала законопроект оппозиции о криминализации факта отрицания «геноцида армян», сообщают армянские СМИ.

Согласно действующему законодательству, отрицание геноцида криминализируется только в том случае, если это деяние совершено с целью разжигания ненависти или насилия по признаку расовой или этнической принадлежности.

Согласно проекту, отрицание, смягчение, одобрение или оправдание «геноцида армян» или аналогичных преступлений будет наказываться штрафом, общественными работами или лишением свободы на срок до 4 лет.

Если же деяние было совершено с целью разжигания ненависти, дискриминации или насилия по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности, тогда будет предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Ну а если оно будет совершено с использованием средств массовой информации, информационных технологий или служебных полномочий, то будет применено более суровое наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

После довольно длительных и эмоциональных обсуждений данная законодательная инициатива получила отрицательное заключение постоянной парламентской Комиссии. Против нее выступили депутаты от правящей партии «Гражданский договор».

257

Пашинян заблокировал инициативу об уголовной ответственности за отрицание «геноцида»

