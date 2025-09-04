В Шамкире автомобиль вылетел с дороги и упал с моста - ОБНОВЛЕНО

В Центр управления пожарными силами Государственной противопожарной службы поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Шамкирском районе, близ села Сабиркенд, и о необходимости спасательной помощи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были немедленно направлены ближайшие спасательные силы Министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки «ВАЗ» съехал с дороги и упал с моста, а один человек оказался зажат в машине.

В результате мероприятий, проведенных спасательными силами Государственной противопожарной службы, тело погибшего было извлечено из автомобиля и передано по назначению.

11:30

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль съехал с дороги и упал с моста.

В результате аварии водитель, Мирзаев Нуреддин, 1996 года рождения, скончался на месте.