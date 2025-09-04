Оверчук назвал соглашение между Баку и Иреваном вкладом в укрепление мира
Россия с осторожным оптимизмом смотрит на парафированное соглашение между Азербайджаном и Армении, это вклад в укрепление мира в регионе.
Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на сессии Восточного экономического форума.
"Мы с очень осторожным оптимизмом смотрим на парафированное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Это тоже важный вклад в укрепление мира в нашем большом Евразийском регионе", - сказал он.
Источник: ТАСС
141