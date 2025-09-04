Почему ухудшилось состояние офтальмолога Айтен Султановой? - ВИДЕО

На днях состояние офтальмолога Айтен Султановой внезапно ухудшилось.

По имеющимся данным, после перенесённой операции по уменьшению желудка у неё возникли серьёзные проблемы со здоровьем, предположительно из-за приёма сильных обезболивающих средств и препаратов для снижения веса.

Султанова была экстренно госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии Центральной клинической больницы. В настоящее время её лечение продолжается. Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

В последние годы в стране наблюдается рост числа операций по снижению объёма желудка. Несмотря на положительные результаты у многих пациентов, специалисты выражают обеспокоенность по поводу увеличения числа случаев с тяжёлыми осложнениями и летальными исходами после подобных вмешательств.

Бариатрический хирург Айхан Аббасов подчёркивает, что после подобных операций категорически противопоказано использование нестероидных противовоспалительных препаратов, поскольку они значительно повышают риск развития язвы и желудочного кровотечения. Также не рекомендуются сладкие сиропы и капсулы с пролонгированным действием.

Кроме того, врач обращает внимание на возможное развитие дефицитов витаминов и микроэлементов, что требует особого контроля. Важно следить за достаточным поступлением в организм витамина B12, железа, витамина D и кальция.

Специалист также подчёркивает, что самостоятельный приём лекарств в послеоперационный период может быть крайне опасен и негативно сказаться на результате лечения. Поэтому назначение всех препаратов должно происходить исключительно под наблюдением врача.

Подробности - в сюжете Baku TV.

