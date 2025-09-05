В Баку с этой даты частично ограничат движение на некоторых улицах

В связи с ремонтными работами на улицах города Баку на некоторых участках дорог движение транспортных средств будет частично ограничено (полного перекрытия не планируется).

Как сообщает 1news.az, ограничения будут действовать на следующих участках:

С 7 сентября 2025 года до завершения ремонтных работ — на участке проспекта Хатаи в Наримановском районе, от улицы Мирали Гашгая до улицы Нураддина Сулейманова.

7 сентября 2025 года с 07:00 до 22:00 - на боковой дороге улицы Ровшана Джафарова в Насиминском районе (в направлении от круга «20 Января» к кругу «3-й микрорайон»).

В связи с этим водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть осторожными при движении на указанных участках, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения, а также, по возможности, отдавать предпочтение альтернативным маршрутам.