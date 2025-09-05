PASHA Holding стал платиновым спонсором финала 49-го Международного студенческого чемпионата по программированию в Баку

PASHA Holding стал платиновым спонсором финала 49-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC), который прошёл в Баку.

Признанный самым престижным соревнованием по программированию в мире, финал ICPC 2025 прошёл в Баку с 31 августа по 4 сентября 2025 года. Мероприятие было организовано Фондом ICPC и проведено при содействии Университета АДА в партнёрстве с Центральным банком Азербайджана, Агентством по развитию инноваций и цифровых технологий и сообществом ICPC Azerbaijan, а также при поддержке ведущих мировых технологических компаний, таких как Huawei, Google DeepMind, OpenAI и JetBrains, и при спонсорстве PASHA Holding. PASHA Holding был представлен на мероприятии со своим стендом вместе со своими дочерними компаниями - PASHA Bank, Kapital Bank, PASHA Insurance и PASHA Life.

Международный студенческий чемпионат по программированию (ICPC) - это глобальное соревнование по алгоритмическому программированию для студентов вузов со всего мира. Участвуя в командах по три человека, студенты в течение пяти часов решают сложные практические задачи, демонстрируя свои навыки в креативности, командной работе и решении проблем. Благодаря своему высококонкурентному и интенсивному формату, ICPC способствует развитию инноваций и достижению высокого уровня в области информатики. Впервые чемпионат был организован в 1970 году в Северной Америке, а первый мировой финал состоялся в 1977 году. С тех пор ICPC вырос в масштабное международное соревнование с многоуровневой структурой: от локальных и региональных этапов до ежегодного мирового финала, организуемого Фондом ICPC.

На церемонии открытия, прошедшей 1 сентября 2025 года, президент Фонда ICPC Билл Пучер сообщил, что в этом году в соревновании приняли участие 63 294 студента, 10 573 тренера и помощника тренера, представляющие 3 307 университетов и 93 страны. По итогам отборочных этапов, в финал в Баку прошли 140 сильнейших студенческих команд по программированию со всего мира.

Участвуя в качестве платинового спонсора финала ICPC 2025 в Баку, PASHA Holding вновь подтверждает свою приверженность поддержке молодёжи, развитию инноваций и построению общества, основанного на знаниях. Поддерживая одно из самых престижных соревнований по программированию в мире, холдинг стремится вдохновлять будущих лидеров и технологических специалистов, способных принимать вызовы завтрашнего дня, а также укреплять позицию Азербайджана как регионального центра в сфере образования и цифрового развития. Эта инициатива является одной из ключевых составляющих вклада PASHA Holding в развитие молодёжи, инноваций и устойчивого роста.

