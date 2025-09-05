 «Nar» поддерживает просветительские мероприятия для детей – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

«Nar» поддерживает просветительские мероприятия для детей – ФОТО

First News Media16:30 - Сегодня
«Nar» поддерживает просветительские мероприятия для детей – ФОТО

Оператор «Nar» известный своими доступными услугами, поддержал проект “Hüquqlarınla parla” (Блистай своими правами!). Инициатива направлена на повышение осведомлённости детей о своих правах и содействие их здоровому развитию.

В рамках проекта в бакинских школах были проведены интерактивные занятия для учеников на темы правовые аспекты безопасной интернет-среды, способы защиты от вредных привычек, важность здорового образа жизни и вопросы кибербезопасности. В завершение участники прошли тестирование, чтобы на практике закрепить полученные знания.

Директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хокума Керимова отметила: «В «Nar» в соответствии с образовательным направлением нашей стратегии корпоративной социальной ответственности, мы считаем крайне важным, чтобы дети знали свои права и росли в безопасной среде. Данная инициатива помогает школьникам приобрести знания и навыки, необходимые для того, чтобы стать активными членами нашего общества».

Следует отметить, что инициатива «Блистай своими правами!» реализована в сотрудничестве «Nar» и Регионального общественного объединения развития (RİİB). Совместно с партнёрами мобильный оператор продолжает осуществлять устойчивые социальные проекты, направленные на обеспечение доступности образования, равных возможностей и развитие инклюзивного общества.

Подробную информацию о социальных проектах «Nar» и возможностях для сотрудничества можно найти на сайте nar.az.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

На правах рекламы

Поделиться:
231

Актуально

Мнение

Семьи членов экипажа не имеют отношения к страховке, выплачиваемой российской ...

Политика

Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

Политика

Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

Общество

В Баку с этой даты частично ограничат движение на некоторых улицах

Общество

АПБА: Начато расследование массового отравления, произошедшего в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская культура представлена на Orientalys Festival в Монреале - ФОТО

ТуранБанк удостоен международной награды в номинации «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»

PASHA Holding стал платиновым спонсором финала 49-го Международного студенческого чемпионата по программированию в Баку

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

Повыситься ли стоимость проезда в общественном транспорте? – Официальный ответ

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

С сегодняшнего дня студенческие стипендии повышены

Последние новости

Хакан Сабанджи назвал причину расставания с Ханде Эрчел – ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

Сегодня, 20:20

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Сегодня, 20:05

В Будапеште состоялся Азербайджано-венгерский бизнес-форум

Сегодня, 19:50

Путин обещает Зеленскому стопроцентную безопасность в Москве

Сегодня, 19:35

Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

Сегодня, 19:20

АПБА: Начато расследование массового отравления, произошедшего в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджанская культура представлена на Orientalys Festival в Монреале - ФОТО

Сегодня, 18:50

ТуранБанк удостоен международной награды в номинации «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»

Сегодня, 18:35

PASHA Holding стал платиновым спонсором финала 49-го Международного студенческого чемпионата по программированию в Баку

Сегодня, 18:19

За сколько можно снять квартиру с видом на гоночную трассу в Баку?

Сегодня, 17:42

Культовые выходы звезд в образах Джорджо Армани, которые навсегда вошли в историю мировой моды - ФОТО

Сегодня, 17:39

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

Сегодня, 17:37

Семьи членов экипажа не имеют отношения к страховке, выплачиваемой российской компанией - супруга погибшего пилота

Сегодня, 17:21

В Баку из квартиры украли золотые украшения на 16 тыс. манатов

Сегодня, 16:58

Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

Сегодня, 16:50

В Баку с этой даты частично ограничат движение на некоторых улицах

Сегодня, 16:45

Бакинская инициативная группа осудила убийство молодого заключенного канакского происхождения

Сегодня, 16:40

От военных преступлений к инсценировкам: как Армения спекулирует темой «пленных»

Сегодня, 16:35

«Nar» поддерживает просветительские мероприятия для детей – ФОТО

Сегодня, 16:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05