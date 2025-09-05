Эта структура обеспечит медицинское сопровождение Гран-при Азербайджана «Формулы-1» - Подробно

В Баку на Гран-при «Формулы-1» 2025 будет обеспечено медицинское обслуживание

В дни проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2025 года (18-21 сентября) будет организовано оказание медицинской помощи в случае необходимости.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В медицинских пунктах, созданных а трассе «Формулы-1», планируется задействовать 28 врачей-специалистов и медсестёр из медицинских учреждений, входящих в Бакинский центр здравоохранения.

Кроме того, руководству Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, Центральной больницы нефтяников, Клинического медицинского центра, клиники «Ени Клиника», а также Хатаинского и Сабунчинского медицинских центров даны соответствующие поручения по организации медицинского обслуживания.

На время гонок все медицинские пункты будут обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными средствами.

Весь медицинский персонал, прикреплённый к мероприятию, будет работать посменно с 08:00 до 00:00.