Так строится Новая Шушинская мечеть - ФОТО - ВИДЕО

Строящаяся Новая Шушинская мечеть, благодаря своему величию, станет новым символом города.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фундамент мечети был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году. Форма мечети будет символизировать цифру 8, то есть день освобождения города Шуша от оккупации – День Победы, а два ее минарета – цифру 11 – 11-й месяц, месяц освобождения города от оккупации. Высота минаретов составит 72 метра.

Шуша, помимо всего прочего, славится своими мечетями, являющимися объектами исторической архитектуры.

Теперь к этим историко-архитектурным жемчужинам добавится еще одна – Новая Шушинская мечеть.

Проект реализуется при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Pasha Holding.