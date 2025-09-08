 Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута

First News Media18:20 - Сегодня
Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута

Совместное строительство «Одного пояса, одного пути» между Китаем и Азербайджаном принесло плодотворные результаты. Азербайджан был одним из первых государств, присоединившихся к китайской инициативе «Один пояс, один путь». Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в повышении региональной взаимосвязанности, содействии региональному экономическому развитию и обеспечении стабильности глобальной цепочки производства и поставок.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного итогам недавнего визита Президента Ильхама Алиева в КНР.

«Китай также активно продвигает ускоренную стыковку между инициативой «Один пояс, один пути» и ТМТМ. За семь месяцев этого года из Китая было принято 225 блок-поездов, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу года будет принято свыше 400 блок-поездов. С начала этого года из Пекина и китайских провинций Шаньси, Гуандун и Чжэцзян успешно отправились транскаспийские поезда Китай-Европа с транзитом через Азербайджан. Завтра я буду присутствовать на церемонии приема грузового поезда Китай-Европа, который прибудет в Баку из Чжэцзяна.

Сотрудничество в области зеленой энергетики между двумя странами набирает обороты. Концепции «зеленого» развития двух стран во многом совпадают. Китайские технологии и оборудование предлагают Азербайджану возможность осуществлять «зеленое» развитие. Это свидетельствует о том, что качественные производственные мощности Китая удовлетворяют потребности Азербайджана в энергопереходе. В июне этого года в Мингячевире была введена в эксплуатацию крупнейшая электростанция Азербайджана - «8 Ноября», в поставке которой участвовали китайские компании. На церемонии открытия электростанции Президент Ильхам Алиев высоко оценил вклад китайских компаний в строительство электростанции, назвав проект хорошим примером международного сотрудничества. Успешно реализуется проект по строительству ветряной электростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, крупнейший проект в области ветроэнергетики в Азербайджане. В ее строительстве также участвует китайская компания. В ближайшее время официально стартует строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, первый в Азербайджане проект по возобновляемой энергетике по итогам аукциона, инвестированный Китаем. В результате усилий двух сторон в Азербайджане будет запущено производство электробусов в ближайшем будущем.

Как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, Китай и Азербайджан - соратники по пути к развитию и возрождению. Пекин готов поделиться с Баку своими преимуществами в сфере производительных сил нового качества в таких областях, как цифровая экономика, искусственный интеллект и передовая обрабатывающая промышленность, и совместно вступить на столбовую дорогу к модернизации, чтобы принести больше пользы народам двух стран», - подытожила посол.

Поделиться:
160

Актуально

Точка зрения

Исчезнувшая жемчужина Южного Азербайджана. Озеро Урмия: хроника трагедии

Общество

В Азербайджане проверят банкетные залы и рестораны на соответствие ...

Xроника

Ильхам Алиев утвердил Положение о боевом знамени Госагентства по охране ...

Xроника

Создан Оргкомитет в связи с проведением в Баку ежегодных собраний Группы ИБР

Политика

Проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Джибути

Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута

Посол: Китай и Азербайджан являются стержневой силой реформирования и совершенствования глобального управления

В суде рассматриваются документы, связанные с преступлениями против азербайджанцев, совершенными в 1988-1989 годах

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Оверчук: Мы очень хорошо понимаем друг друга с Азербайджаном

Путин: Мы сегодня с президентом Ильхамом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись - ВИДЕO

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

Последние новости

От имени «Азерпочт» гражданам рассылаются поддельные сообщения

Сегодня, 19:15

Проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Джибути

Сегодня, 18:55

Диджей &ME выступил на Площади флага: Мероприятие посетило более 10 000 человек – ФОТО

Сегодня, 18:38

Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута

Сегодня, 18:20

Мухтар Бабаев: Результаты COP29 сделают глобальную финансовую систему более справедливой для людей и планеты

Сегодня, 18:02

К новому учебному сезону на маршруты выйдут более 2000 автобусов

Сегодня, 17:42

Водная полиция задержала браконьеров вблизи стратегических объектов на Каспии

Сегодня, 17:39

Абитуриентам дали еще один шанс

Сегодня, 17:36

На этой улице в поселке Бакиханова будет частично ограничено движение

Сегодня, 17:32

Еще 29 семьям вручены ключи от домов в селе Венгли Агдеринского района - ФОТО

Сегодня, 17:22

Посол: Китай и Азербайджан являются стержневой силой реформирования и совершенствования глобального управления

Сегодня, 17:18

Исчезнувшая жемчужина Южного Азербайджана. Озеро Урмия: хроника трагедии

Сегодня, 17:00

В суде рассматриваются документы, связанные с преступлениями против азербайджанцев, совершенными в 1988-1989 годах

Сегодня, 16:52

В Армении заявляют о готовности хоть завтра открыть границы с Турцией

Сегодня, 16:40

Опубликованы кадры страшной аварии в Исмаиллы - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

В Азербайджане проверят банкетные залы и рестораны на соответствие экологическим нормам

Сегодня, 16:25

Ильхам Алиев утвердил Положение о боевом знамени Госагентства по охране стратегических объектов и его изображение

Сегодня, 16:20

Посол КНР: Объем торговли между Пекином и Баку достигнет рекордных значений к концу года

Сегодня, 16:05

Создан Оргкомитет в связи с проведением в Баку ежегодных собраний Группы ИБР

Сегодня, 15:55

ЕС рассматривает идею введения санкций против Казахстана

Сегодня, 15:53
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05