Совместное строительство «Одного пояса, одного пути» между Китаем и Азербайджаном принесло плодотворные результаты. Азербайджан был одним из первых государств, присоединившихся к китайской инициативе «Один пояс, один путь». Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в повышении региональной взаимосвязанности, содействии региональному экономическому развитию и обеспечении стабильности глобальной цепочки производства и поставок.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного итогам недавнего визита Президента Ильхама Алиева в КНР.

«Китай также активно продвигает ускоренную стыковку между инициативой «Один пояс, один пути» и ТМТМ. За семь месяцев этого года из Китая было принято 225 блок-поездов, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу года будет принято свыше 400 блок-поездов. С начала этого года из Пекина и китайских провинций Шаньси, Гуандун и Чжэцзян успешно отправились транскаспийские поезда Китай-Европа с транзитом через Азербайджан. Завтра я буду присутствовать на церемонии приема грузового поезда Китай-Европа, который прибудет в Баку из Чжэцзяна.

Сотрудничество в области зеленой энергетики между двумя странами набирает обороты. Концепции «зеленого» развития двух стран во многом совпадают. Китайские технологии и оборудование предлагают Азербайджану возможность осуществлять «зеленое» развитие. Это свидетельствует о том, что качественные производственные мощности Китая удовлетворяют потребности Азербайджана в энергопереходе. В июне этого года в Мингячевире была введена в эксплуатацию крупнейшая электростанция Азербайджана - «8 Ноября», в поставке которой участвовали китайские компании. На церемонии открытия электростанции Президент Ильхам Алиев высоко оценил вклад китайских компаний в строительство электростанции, назвав проект хорошим примером международного сотрудничества. Успешно реализуется проект по строительству ветряной электростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, крупнейший проект в области ветроэнергетики в Азербайджане. В ее строительстве также участвует китайская компания. В ближайшее время официально стартует строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, первый в Азербайджане проект по возобновляемой энергетике по итогам аукциона, инвестированный Китаем. В результате усилий двух сторон в Азербайджане будет запущено производство электробусов в ближайшем будущем.

Как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, Китай и Азербайджан - соратники по пути к развитию и возрождению. Пекин готов поделиться с Баку своими преимуществами в сфере производительных сил нового качества в таких областях, как цифровая экономика, искусственный интеллект и передовая обрабатывающая промышленность, и совместно вступить на столбовую дорогу к модернизации, чтобы принести больше пользы народам двух стран», - подытожила посол.