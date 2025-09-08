 Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

First News Media21:20 - Сегодня
Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

В рамках 25-й Китайской международной ярмарки инвестиций и торговли (CIFIT 2025), проходящей в городе Сямэнь, состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, оно было проведено при поддержке министерств экономики Азербайджана и коммерции Китая, совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и торгового представительства нашей страны в КНР. В мероприятии приняли участие официальные лица обеих сторон, а также до 100 бизнесменов, работающих в сферах промышленности, энергетики, транспортно-логистического сектора, сельского хозяйства, ИКТ и других областях.

Выступая на церемонии открытия, заместитель премьер-министра, сопредседатель Азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев отметил, что отношения между двумя странами вступили в новый этап и установление всестороннего стратегического партнерства придало мощный импульс торгово-инвестиционному сотрудничеству. Он связал устойчивость этой положительной тенденции с активным и совместным участием наших стран в инициативе «Один пояс, один путь».

Заместитель министра коммерции Китая, сопредседатель Межправительственной комиссии Линь Ци подчеркнул, что экономические отношения его страны с Азербайджаном развиваются по восходящей линии, и отметил тесное сотрудничество китайских компаний с нашей страной в сферах торговли, логистики, промышленности и зеленой энергетики. Он также рассказал о растущих показателях в двусторонних торговых и инвестиционных отношениях в последние годы.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, подчеркнув, что инвестиционные связи развиваются в практической плоскости. Он предоставил информацию об успешной реализации совместных инициатив в сферах промышленного производства, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства и ИКТ, а также о совместных проектах, которые будут способствовать локализации производства и передаче технологий в ближайший период.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов отметил, что синтез солнечного и ветрового энергетического потенциала нашей страны с передовыми технологиями Китая создает условия для успешной реализации совместных проектов и в будущем позволит еще больше расширить партнерство в области энергетического перехода.

На мероприятии также выступили исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Бахруз Бахрамов, заместитель председателя правления уполномоченного органа СЭЗ Алят Исмаил Манафов, директор Китайского агентства по продвижению инвестиций Лю Минцзян и директор департамента прямых инвестиций Китайской инвестиционной корпорации Джанг Шуо. Они представили доклады и презентации о инвестиционном климате обеих стран, реализации взаимовыгодных инвестиционных инициатив и продвижении торговли.

В рамках мероприятия состоялась панельная сессия, на которой представители Азербайджанского инвестиционного холдинга, Агентства развития экономических зон, Китайской экономической зоны Хоргос, а также компаний, действующих в сферах промышленности и ИКТ обеих стран, обменялись мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних деловых контактов и выдвинули свои предложения.

Мероприятие продолжилось встречами в формате B2B.

Поделиться:
173

Актуально

Точка зрения

Исчезнувшая жемчужина Южного Азербайджана. Озеро Урмия: хроника трагедии

Общество

Суд изучил документы по ряду преступлений в отношении азербайджанцев, ...

Общество

В Азербайджане проверят банкетные залы и рестораны на соответствие ...

Xроника

Ильхам Алиев утвердил Положение о боевом знамени Госагентства по охране ...

Экономика

Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

«Baku Water Week 2025» - Лидеры отрасли на единой платформе - ФОТО

Существуют широкие возможности для развития партнерства с Катаром - ФОТО

SOCAR и UCC Holding подписали меморандумы о взаимопонимании - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Азербайджане в будущем могут быть созданы центры Google, Microsoft и OpenAI

Джаббаров: В ненефтяном частном секторе Азербайджана заключено свыше миллиона трудовых договоров

Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

ТуранБанк удостоен международной награды в номинации «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»

Последние новости

Трамп публично выступил против гендерного разнообразия

Сегодня, 22:20

В Гяндже проходит тестовый чемпионат по пулевой стрельбе перед III Играми стран СНГ

Сегодня, 22:00

Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

Сегодня, 21:40

Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

Сегодня, 21:20

Суд изучил документы по ряду преступлений в отношении азербайджанцев, совершенных в 1988-1990 годах

Сегодня, 21:00

ООН: Землетрясение в Афганистане затронуло 500 тысяч человек

Сегодня, 20:40

Самвела Карапетяна оставили под арестом

Сегодня, 20:20

В Баку водитель автобуса по неосторожности сбил светофор - ВИДЕО

Сегодня, 20:05

Хуситы ударили беспилотниками по двум аэропортам Израиля

Сегодня, 19:50

Реза Дегати на международном мероприятии в Китае донес до мира правду о Карабахе

Сегодня, 19:30

От имени «Азерпочт» гражданам рассылаются поддельные сообщения

Сегодня, 19:15

Проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Джибути

Сегодня, 18:55

Диджей &ME выступил на Площади флага: Мероприятие посетило более 10 000 человек – ФОТО

Сегодня, 18:38

Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута

Сегодня, 18:20

Мухтар Бабаев: Результаты COP29 сделают глобальную финансовую систему более справедливой для людей и планеты

Сегодня, 18:02

К новому учебному сезону на маршруты выйдут более 2000 автобусов

Сегодня, 17:42

Водная полиция задержала браконьеров вблизи стратегических объектов на Каспии

Сегодня, 17:39

Абитуриентам дали еще один шанс

Сегодня, 17:36

На этой улице в поселке Бакиханова будет частично ограничено движение

Сегодня, 17:32

Еще 29 семьям вручены ключи от домов в селе Венгли Агдеринского района - ФОТО

Сегодня, 17:22
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05