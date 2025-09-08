Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

В рамках 25-й Китайской международной ярмарки инвестиций и торговли (CIFIT 2025), проходящей в городе Сямэнь, состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, оно было проведено при поддержке министерств экономики Азербайджана и коммерции Китая, совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и торгового представительства нашей страны в КНР. В мероприятии приняли участие официальные лица обеих сторон, а также до 100 бизнесменов, работающих в сферах промышленности, энергетики, транспортно-логистического сектора, сельского хозяйства, ИКТ и других областях.

Выступая на церемонии открытия, заместитель премьер-министра, сопредседатель Азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев отметил, что отношения между двумя странами вступили в новый этап и установление всестороннего стратегического партнерства придало мощный импульс торгово-инвестиционному сотрудничеству. Он связал устойчивость этой положительной тенденции с активным и совместным участием наших стран в инициативе «Один пояс, один путь».

Заместитель министра коммерции Китая, сопредседатель Межправительственной комиссии Линь Ци подчеркнул, что экономические отношения его страны с Азербайджаном развиваются по восходящей линии, и отметил тесное сотрудничество китайских компаний с нашей страной в сферах торговли, логистики, промышленности и зеленой энергетики. Он также рассказал о растущих показателях в двусторонних торговых и инвестиционных отношениях в последние годы.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, подчеркнув, что инвестиционные связи развиваются в практической плоскости. Он предоставил информацию об успешной реализации совместных инициатив в сферах промышленного производства, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства и ИКТ, а также о совместных проектах, которые будут способствовать локализации производства и передаче технологий в ближайший период.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов отметил, что синтез солнечного и ветрового энергетического потенциала нашей страны с передовыми технологиями Китая создает условия для успешной реализации совместных проектов и в будущем позволит еще больше расширить партнерство в области энергетического перехода.

На мероприятии также выступили исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Бахруз Бахрамов, заместитель председателя правления уполномоченного органа СЭЗ Алят Исмаил Манафов, директор Китайского агентства по продвижению инвестиций Лю Минцзян и директор департамента прямых инвестиций Китайской инвестиционной корпорации Джанг Шуо. Они представили доклады и презентации о инвестиционном климате обеих стран, реализации взаимовыгодных инвестиционных инициатив и продвижении торговли.

В рамках мероприятия состоялась панельная сессия, на которой представители Азербайджанского инвестиционного холдинга, Агентства развития экономических зон, Китайской экономической зоны Хоргос, а также компаний, действующих в сферах промышленности и ИКТ обеих стран, обменялись мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних деловых контактов и выдвинули свои предложения.

Мероприятие продолжилось встречами в формате B2B.