В Баку пресечен канал наркоторговли, идущий из Ирана - ВИДЕО

В Сабаильском районе Баку задержан наркокурьер, занимавшийся продажей героина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками 8-го отделения полиции Управления полиции Сабаильского района, был задержан 32-летний ранее судимый Кянан Гасанов. У него было обнаружено более 1 килограмма героина - наркотического средства с высокой степенью воздействия.

Задержанный в своих показаниях сообщил, что приобрел наркотики с целью получения материальной выгоды у гражданина Ирана, с которым познакомился в социальных сетях. Личность этого человека устанавливается следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Борьба с незаконным оборотом наркотиков со стороны сотрудников полиции продолжается на постоянной основе.