Обсуждено расширение экономического сотрудничества с Италией

First News Media23:20 - 08 / 09 / 2025
Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо.

Как говорится в сообщении Минэкономики, подчеркивалось, что в рамках дружбы и стратегического партнерства экономические связи между Азербайджаном и Италией устойчиво развиваются.

Было также отмечено, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана, выражено удовлетворение уровнем сотрудничества в энергетической сфере. Доведено до внимания, что формирующаяся в нашей стране привлекательная инвестиционная среда стимулирует расширение партнерства.

Стороны обсудили перспективы поощрения взаимных инвестиций и реализации совместных проектов с целью дальнейшего укрепления экономических связей. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества и новых возможностях взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, инноваций, торговли и других приоритетных направлениях.

