Общество

В России задержан гражданин Азербайджана, его обвиняют в «приготовлении к теракту» - ВИДЕО

11:25 - Сегодня
ФСБ России задержал в Ставропольском крае гражданина Азербайджана, сообщает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, он «вступил в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, по заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе».

По сообщению ФСБ, в ходе следственных действий «у него изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие сведения, изобличающие его противоправную деятельность в интересах украинской террористической организации».

Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ («приготовление к террористическому акту»).

Источник: ТАСС

