В Баку водитель автобуса проявил невероятную реакцию и спас более 70 человек - ВИДЕО

Во время инцидента в Баладжары водитель маршрутного автобуса №92, который проезжал в том районе, проявил профессионализм и спас пассажиров от опасности.

Водитель автобуса Вюсал Мамедов рассказал, что если бы он задержался на 3-4 секунды, всё могло бы сложиться иначе:

«Я ехал из Баладжары в сторону Аджеми и остановился у светофора. Был красный свет, поэтому движения не было. Я увидел, что сверху едет грузовик, полный труб, и сразу же сдал на автобусе назад, чтобы спасти пассажиров. Из-за удара у меня болят рёбра. Среди пассажиров никто не пострадал. Водитель пассажирского транспорта должен быть внимательным. Вместе с собой я вёз 70-80 жизней».

