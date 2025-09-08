Гражданам возвращено более 20 млн манатов НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения

На территории Азербайджана успешно продолжается проект по возврату части НДС физическим лицам-потребителям за жилые и нежилые помещения, приобретённые в безналичной форме у компаний, занимающихся строительством зданий.

В январе–августе 2025 года объём НДС, возвращённого уполномоченными банками за покупку жилых и нежилых помещений, составил 20 млн 176,6 тыс. манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

