Названа причина столкновения грузовика с объектом в Геранбое - ВИДЕО

7 сентября около 16:30 на 312-м километре автодороги Баку - Газах, на территории Геранбойского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, гражданин Турции Таха Али Шимшек (2002 г.р.), управлявший грузовиком марки «Mercedes», потерял контроль над автомобилем - сначала он столкнулся с барьером, расположенным посередине дороги, а затем въехал в нежилое строение, в результате аварии водитель получил лёгкие травмы.

По предварительной версии, причиной происшествия стало отвлечение водителя за рулём – по факту проводится расследование.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям, совершающим дальние поездки, с напоминанием, что перед выездом обязательно нужно отдохнуть, следить за состоянием здоровья, а в пути делать регулярные перерывы для отдыха. Подчеркивается, что управление автомобилем в состоянии усталости, невнимательности или неподготовленности многократно повышает риск аварии.

«Напоминаем водителям, что соблюдение скоростного режима, использование ремней безопасности и концентрация внимания исключительно на дороге являются основными условиями предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Помните, что соблюдая правила, вы защищаете не только себя, но и жизнь других участников движения», – отмечают в дорожной полиции.