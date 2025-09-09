В Стамбуле задержали пассажиров рейса на Баку

В аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле были задержаны пассажиры, совершившие кражу в магазине Duty Free и пытавшиеся вылететь в Баку.

Как сообщают турецкие СМИ, после кражи они сели на рейс авиакомпании AJet, направлявшийся в столицу Азербайджана. Сотрудники магазина своевременно сообщили о случившемся полиции и экипажу самолёта, передает 1news.az.

В ходе обыска у пассажиров были обнаружены украденные вещи. Их национальность не раскрывается.

Инцидент привёл к небольшой задержке рейса.