 В Стамбуле задержали пассажиров рейса на Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Стамбуле задержали пассажиров рейса на Баку

Фаига Мамедова09:34 - Сегодня
В Стамбуле задержали пассажиров рейса на Баку

В аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле были задержаны пассажиры, совершившие кражу в магазине Duty Free и пытавшиеся вылететь в Баку.

Как сообщают турецкие СМИ, после кражи они сели на рейс авиакомпании AJet, направлявшийся в столицу Азербайджана. Сотрудники магазина своевременно сообщили о случившемся полиции и экипажу самолёта, передает 1news.az.

В ходе обыска у пассажиров были обнаружены украденные вещи. Их национальность не раскрывается.

Инцидент привёл к небольшой задержке рейса.

Поделиться:
231

Актуально

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Политика

В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

Футбол

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня встретится с Украиной

В мире

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Общество

Призыв о помощи: Ветеран войны просит помощи для обожженного годовалого сына – ФОТО - ВИДЕО

В Стамбуле задержали пассажиров рейса на Баку

В Баку увеличилось число ДТП со скутерами - ВИДЕО

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В этот день жители Азербайджана станут свидетелями «Кровавой луны» - ФОТО

В Азербайджане этой ночью можно будет наблюдать «Кровавую Луну» — произойдет полное лунное затмение

МИД России заявил об осуществлении выплат в связи с крушением самолета AZAL

Письмо в редакцию. Почему платная трасса Баку-Губа становится невидимой ночью?

Последние новости

Россия не станет финансировать ОБСЕ

Сегодня, 10:07

Назван заказчик убийства рэпера Тупака Шакура - ФОТО

Сегодня, 09:55

Сегодня Макрон примет отставку премьера Байру, французские улицы ликуют - ВИДЕО

Сегодня, 09:52

Призыв о помощи: Ветеран войны просит помощи для обожженного годовалого сына – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:48

В Стамбуле задержали пассажиров рейса на Баку

Сегодня, 09:34

В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

Сегодня, 09:27

Песков объяснил, почему Путин не берет отпуск

Сегодня, 09:20

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня встретится с Украиной

Сегодня, 09:18

В Германии 75-летний мужчина застрял в лифте и провел там 4 дня без еды и воды

Сегодня, 09:07

В Баку увеличилось число ДТП со скутерами - ВИДЕО

Сегодня, 09:00

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:45

Два района столицы временно останутся без воды

Сегодня, 00:00

Скончался народный художник Назим Бейкишиев

08 / 09 / 2025, 23:40

Обсуждено расширение экономического сотрудничества с Италией

08 / 09 / 2025, 23:20

Макрон может назначить нового премьер-министра Франции в ближайшие дни

08 / 09 / 2025, 23:00

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

08 / 09 / 2025, 22:42

Трамп публично выступил против гендерного разнообразия

08 / 09 / 2025, 22:20

В Гяндже проходит тестовый чемпионат по пулевой стрельбе перед III Играми стран СНГ

08 / 09 / 2025, 22:00

Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

08 / 09 / 2025, 21:40

Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

08 / 09 / 2025, 21:20
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05