 Фарид Шафиев: Москва должна предпринять адекватные шаги для нормализации отношений с Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Фарид Шафиев: Москва должна предпринять адекватные шаги для нормализации отношений с Баку

First News Media11:08 - Сегодня
Фарид Шафиев: Москва должна предпринять адекватные шаги для нормализации отношений с Баку

Причина напряженности в отношениях между Азербайджаном и Россией кроется исключительно в действиях российской стороны, в этой связи именно Москва должна предпринять необходимые шаги для нормализации.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

"В декабре прошлого года Россия сбила азербайджанский пассажирский самолет. Затем в Екатеринбурге произошли неприятные инциденты против членов азербайджанской диаспоры, а в Украине были атакованы резервуары SOCAR", - подчеркнул он.

Шафиев также напомнил, что в Астрахани в прошлом месяце состоялось заседание межправкомиссии Азербайджана и РФ под председательством вице-премьеров двух стран.

"Россия утверждает, что не хочет напряженности в отношениях с Азербайджаном, но при этом ожидает от нас каких-то шагов для восстановления диалога. Однако необходимые шаги должна предпринять именно Россия. При этом, мы ждем адекватных шагов ", - заявил он.

Поделиться:
271

Актуально

Политика

Президент Азербайджана: Мирная повестка дня, которую мы продвигаем в регионе, ...

Общество

Затор из-за аварии на трассе Баку-Сумгайыт устранен

Общество

Начался ремонт на проспекте Хатаи - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Бакинский метрополитен готовится к революционной инновации в оплате проезда

Политика

Президент Азербайджана: Мирная повестка дня, которую мы продвигаем в регионе, открывает новые горизонты для нашей внешней политики

Президент Азербайджана: Мы решительно продолжим наши усилия по разоблачению проявлений неоколониализма

Президент Ильхам Алиев: Успешные результаты COP29 вошли в историю как «Бакинский прорыв»

Чэнь Дунсяо: Мир постепенно переходит от западноцентричной модели к многополярному миропорядку

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

МИД Азербайджана выразило соболезнования Португалии

Последние новости

Президент Азербайджана: Мирная повестка дня, которую мы продвигаем в регионе, открывает новые горизонты для нашей внешней политики

Сегодня, 13:10

Затор из-за аварии на трассе Баку-Сумгайыт устранен

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана: Мы решительно продолжим наши усилия по разоблачению проявлений неоколониализма

Сегодня, 13:03

Директор бакинской школы №20 прокомментировала новости о своем увольнении

Сегодня, 13:00

Начался ремонт на проспекте Хатаи - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Полиция провела операцию в Баку: среди задержанных - женщина

Сегодня, 12:45

МИД Армении: В повестке дня нет вопроса признания Армении со стороны Пакистана страной - членом ООН - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

Аэропорты в Европе снимают ограничение на провоз жидкости в ручной клади

Сегодня, 12:38

Бакинский метрополитен готовится к революционной инновации в оплате проезда

Сегодня, 12:30

Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны

Сегодня, 12:28

Президент Ильхам Алиев: Успешные результаты COP29 вошли в историю как «Бакинский прорыв»

Сегодня, 12:25

СМИ предрекли возможную отставку Макрона

Сегодня, 12:22

Чэнь Дунсяо: Мир постепенно переходит от западноцентричной модели к многополярному миропорядку

Сегодня, 12:19

Фариз Алиев: «Наша цель - довести в этом году количество блок-поездов, отправляемых из Китая в Европу, до 450»

Сегодня, 12:17

Как чувствует себя мужчина, которому пересадили свиную почку?

Сегодня, 12:15

Генеральный секретарь СВМДА: Проведение Азербайджаном СОР29 вывело региональную климатическую дипломатию на новый уровень

Сегодня, 12:13

Президент Азербайджана: Проводимые мозговыми центрами исследования создают важную основу для решения глобальных вызовов

Сегодня, 12:10

Врачи рассказали о состоянии здоровья народного артиста Сардара Фараджева

Сегодня, 12:06

Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершатся в 2026 году

Сегодня, 12:02

Из Гянджи в Кяльбаджар запущен первый автобусный рейс

Сегодня, 11:58
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05