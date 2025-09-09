В Сумгайыте скончался восьмиклассник

Скончался ученик 8-го класса расположенной в Сумгайыте Гимназии с естественно-научным уклоном Али Мехтизаде.

На официальной странице учебного заведения сообщается, что А.Мехтизаде ушёл из жизни после долгой и тяжелой борьбы с болезнью.

«Али, благодаря своей внутренней культуре и воспитанию, заслужил уважение всех вокруг. Несмотря на болезнь, он с большой ответственностью относился к урокам. Вся гимназия молилась за его выздоровление и продолжение учёбы. Он останется в памяти всех, кто его знал, как светлая и добрая личность», - отмечается в сообщении Гимназии с естественно-научным уклоном.

Allah rəhmət eləsin!